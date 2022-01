PELETA MUREMÕTTED! Märka tillukesi tujutõstjaid – jälgi väikeseid märke! 

Talvevaenajad ei jõua kevadet ära oodata – praegu on nende jaoks kas siis liiga külm, liiga libe, liiga palju lund, liiga vähe lund, liiga pime ja üldse üks mõttetu aastaaeg. Samas on ju vana tõde, et igast halvast võib leida ka midagi head. Kes vähegi vaadata ja märgata viitsib, sellele pakub loodus rõõmu igal aastaajal.