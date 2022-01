KAS SA TEAD NEID VÕIMALUSI: koduta loomi saab aidata igaüks 

Põhjuseid, miks igaüks endale neljajalgset pereliiget võtta ei saa, on palju: kes elab üürikorteris, kelle lähituleviku plaanid on liialt ebamäärased, kes ei saa elukaaslasega kokkuleppele, keda kimbutab allergia – või on allergiline mõni pereliige. Uisapäisa ja esimese emotsiooni ajel ei maksagi endale looma võtta: see peab olema igakülgselt läbimõeldud otsus, sest koos lemmikloomaga võetakse ka vastutus, sageli 10-12 aastaks või veel kauemaks.