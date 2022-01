VANAEMADE NIPID! Asjatundja õpetab tekstiile hooldama: mida teha, kui linad on kortsus või rätil halb lõhn? 

See, millised on igapäevaselt vajalikud tekstiilid kodus, sõltub inimese eelistustest. LinaLe e-poe tekstiiliasjatundja Angelika Rähn ütleb, et tema kodus on ülekaalus puuvillasest materjalist tooted. „Julgen arvata, et levinumad tekstiilid on puuvill, linane, villane, viskoos, bambus ja mikrofiiber,” kinnitab ta.