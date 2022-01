NÄDALA SOOVITUS | Mängi lapsega lauamänge! 

Keskendumine. Uuringud näitavad, et praeguste laste keskendumisvõime on sageli oluliselt väiksem kui oli lapsepõlves nende vanematel. Mäng ja selle käigus jagatav tunnustus aitavad lapsel õppida tegevusse süvenema ja sellele keskenduma.

Kannatlikkus. Mängus peab laps suutma oodata oma järge. Kui see muude tegevuste juures võib olla talle keeruline, siis lauamängus läheb ootamine lihtsamalt, sest ta näeb, et ka teised mängijad on temaga samas olukorras.

Reeglite järgimine. Lauamänge mängides õpib laps mõistma, kui vajalik on reeglite kehtestamine ja neist kinnipidamine – reegliteta ei tuleks mängust ju suurt midagi välja. Selle arusaamise väärtust on edaspidise elu seisukohalt raske üle hinnata. Ema-isa ei tohiks teha lapsele mängus järeleandmisi: kui reeglid juba on, on need kõigile ühesugused.

Loovus. Tuleb ette, et lapsed, kes on harjunud lauamänge mängima, teevad mõnele juba veidi tüütuks muutunud mängule uued reeglid ja hakkavad mängima nende järgi – varasem kogemus on õpetanud mängule loovalt lähenema.