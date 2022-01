ÕPETUS JA FOTOD | Päästa väljaveninud toataim kerge vaevaga 

Soomuslehikud meenutavad välimuselt mägisibulaid, millega iga taimesõber kindlasti kiviktaimlaid vaadates kokku on puutunud. Kuid erinevalt mägisibulatest ei saa Kesk- ja Lõuna-Ameerika päritolu soomuslehikud talvel meie tingimustes hakkama, sest nende loomulik keskkond on kuiv ja kõrbeline. Sellele viitab ka sinakas vahakirme nende lehtedel, mida ei ole vaja ära pühkida ega ka taime haiguseks lugeda. Mõne liigi lehed on aga sootuks sametiselt karvased.