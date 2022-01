Kunstnik Fideelia-Signe Roots päästab tänavakasse: neid ähvardavad muidu külmumine või piinarikas surm autorataste all 

Nüüd on peres neli kassi: Buffy, Pontsu, Kretu ja Metsik Onu Leo. 2014. aasta kevadel leidis Fideelia õde Raplamaalt külavahelisest kraavist noore hirmunud hallitriibulise kiisu ja võttis looma koju kaasa. Aja jooksul selgus, et keegi ei tunne triibikust puudust ja küllap oli neljajalgne meelega maha jäetud. Fideeliale jäi see kass silma kui mänguhimuline, terase pilguga ja pikkade modellikoibadega väike kiskja.