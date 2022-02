VÄRSKED TUULED SISEKUJUNDUSES: esiritta trügisid jalgadel mööbel ja kolme korrusega köögikapid, aga mis andis neile edumaa? 

Elutoamööblit tootva Oot-Oot Stuudio valikus on pehme mööbel jalgadel. „Üks põhjus on robot, teine aspekt on see, et kõrgetel jalgadel mööbel muudab ruumi visuaalselt avaramaks – kui mööbli alt on osaliselt ka põrandapinda näha. Nendest kahest tegurist oleme oma tooteid disainides lähtunud ja kliendid on tagasisidet andes öelnud, et see on neile mööblit valides väga oluline,“ põhjendab ettevõtte juhatuse liige Marko Ala just jalgadel mööbli tootmist.