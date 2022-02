Kodukirja sisustusuudised veebruaris: retropruun Iittala, uus aastavärv, Ikea pakub varuosi! 

Ikea õpetab parandama

Ikea hakkas Eesti turul müüma diivani varuosi, et julgustada kliente uue ostmise asemel olemasolevat diivanit uuendama ja selle eluiga pikendama. Nii aitame säästa keskkonda ja tarbime vähem. Ikea eesmärk on muutuda 2030. aastaks täielikult ringmajandavaks ettevõtteks. Ehkki diivanid on tehtud aastatepikkuseks kasutamiseks ja on vähemalt kümneaastase garantiiga, sellegipoolest võib aja jooksul paljugi juhtuda. Tänu varuosadele on diivani katkiste või kulunud osade asendamine lihtne ja taskukohane, sest varuosade hinnad algavad 10 eurost. ikea.com

Foto: MOOK

Koputusega nutikülmik

Eestisse on jõudnud LG Electronicsi uue disaini ja uute funktsioonidega ­külmikud InstaView Door-in-Door. Nende uks muutub pärast koputust läbipaistvaks, nii et külmiku sisu näeb ka ust avamata. See ­vähendab õhukadu ja taasjahtumisele kuluvat energiat. Klaaspaneel toimib ka ekraanina, kust köögis toimetades retsepte otsida ning vastavaid videoid vaadata. Lisatud on integreeritud veeautomaat ning ümar valgusti võimaldab seda pimedas kasu­tada. Häälkäsklusega saab Google’i assistendile öelda: ava külmkapiuks! LG ThinQ mobiili­rakendus võimaldab jälgida kappi asetatud ja sealt võetud toite, annab märku, kui miskit hakkab otsa saama, ning jagab kokkamissoovitusi.

Foto: Iittala.com

Retropruun Iittala