SUUR FOTOLUGU | Võitjad tegid imet: sõbrad olid korduvalt öelnud, et anname bensiini ja tikud, las sellest vanast hoonest saab jaanituli 

Instagramis ja blogis „Tondist saab kodu” on Kerda kirjutanud pere julgest unistusest, et suvel 2020 loodetakse uude majja sisse kolida. Siis tundus see tähtaeg ülimalt optimistlik, sest vanast majast olid püsti ainult seinad ja valati alles juurdeehituse vundamenti. Aga sisse nad selleks ajaks kolisid, sest ehitajast Raivo oli ise ju projektijuht ja teostaja. Hakkama pidi saama laenuta, sest pank neid toetada ei soovinud.