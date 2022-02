Lugeja kirjutab: võtsin eesmärgiks Kodukirjas pakutud kastmed läbi teha 

Uue aasta esimene Kodukiri pakkus pildirohket uurimist. Nõustun peatoimetajaga, et Aasta Kodu kodud olid värvilised ja omapärased. Vaatasin ka Rahva Lemmiku preemia hääletust Facebookis ning andsin endagi hääli, just nimelt mitu häält, sest seda ühte lemmikut oli raske valida.

Ka sisearhitektuuri preemianominendid olid huvitavad. Käinud olen neist vaid Vanasadama kruiisiterminalis. Rajatis oli tõepoolest suur üllatus. Jalutajaid jagus sinna üsna vaiksesse pealinna nurka, kuhu peab ikka eraldi minema, oktoobriski küllaga. Tore, kui see linnaruumina jalutuspaigaks saab, suvel on seal kindlasti ka põnev haljastus.

Kodukiri pani mind seekord mu seniseid maitseid natuke muutma. Esiteks: nõukaajal laps ja noor olnuna arvasin, et rohkete tolleaegsete asjade keskel olemine pole minu tassike teed, kuigi eks endalgi on ju üht-teist teise ringi poodidest koju jõudnud, nõusid näiteks. Marge Saadre nostalgiliste esemetega kujundatud aiamajakest vaatasin kohe pikalt ja kujutasin ette, kui tore tal tuttavatega seal kohvitada on. Valib ta ju välja vaid südamelähedased esemed. Üllatas ka väike detail – täpitasse on olnud ka sirelilillasid!