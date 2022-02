Kaktus amplis? Aga miks mitte! Vaata, miks kodune rippaed toob koju värskust 

Kaktuste mitmekesises maailmas on väga palju liike, kelle kasvukuju on langev või rippuv.

Iga toataimesõber on pidanud vist kordki elus kurvalt nentima, et rohkem taimi aknalauale ei mahu. Kui ruumi napib ja taimsed seltsilised on hõivanud ka aknaalused kohad, on õige aeg tuua oma koju vertikaalne rohemõõde. Paljud ripptaimed ronivad ka võreseinal või sambal.