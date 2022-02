Rahva Lemmiku hääletusel koorus välja kolm kodutüüpi 

Vana puit modernses kodus

Disainiteadlik minimalistlik kodu

Uus trendikas tulija on pähklitoon mööblil koos samblarohelisega tekstiilidel. Endiselt levinud on valge-halli kombinatsioon, mida täiendavad juba värvilaigud, maheroosa näiteks. Esil on üksikud esemed disainiklassikast või kaasaegne Põhjamaade tarbedisain.

Dekoreeritud lõõgastuskodu

Klassikaliste õdustajatega iseloomu saanud kodu, kus on toon toonis pehmeid pleede, külluslikult patju, suur pehme vaip. Toataimed, skulpturaalsed vaasid ja vaagnad, efektsed küünlahoidjad sära lisamas. Toonid on tagasihoidlikud, pigem kreemikad, luuvalged, hallid. Materjalid mängivad naturaalse koreduse ja villa pehmusega. Mitte küll kodukonkurssi puudutav, aga tärkav suund on, et Instagramis silma jäänud sisustusblogija kutsutakse koju lihtsate võtetega mõnusat lõõgastavat meeleolu looma. Interjööri lisandub siis tihti perenaise enda tehtud dekoratiivne seinapilt, kus esil värvide vool või materjali reljeefsus.