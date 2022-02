SA VAJAD VITAMIINE! Aed aknalaual kogu aasta: avasta ülikasulikud mikrovõrsed 

Idandite kõrval on suurepäraseks ja maitsvaks vitamiinide allikaks mikrovõrsed – köögiviljade ja maitsetaimede noored võrsed, mis sisaldavad ohtralt ka antioksüdante ja mineraalaineid. Kui idandamiseks läheb vaja vaid anumat, vett ja seemneid, siis mikrovõrsete kasvatamiseks on vaja ka veidi mulda. Hea on kasutada spetsiaalset külvamis- ja pikeerimismulda või ürdimulda. Mikrovõrseid saad aknalaual kasvatada aasta läbi.