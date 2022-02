ROHENÄPU NÕUANNE | Varjutamise ABC: millised taimed vajavad varjutamist, millised võivad olla kahjud, millised materjalid ei sobi? 

Tänavu on lumikate üle Eesti jaotunud üsna ebaühtlaselt. Ühest küljest on lumi hea, kattes ja varjates taimi külmemate ilmadega, teisalt aga võimendab see päikesekiirguse mõju taimedele ning võib neid tõsiselt kahjustada. Enamasti hakkavad kahjustused ilmnema siis, kui lumi on sulanud ja taimed peaksid kasvu alustama, selle asemel muutuvad nad aga üha pruunikamaks ja elutumaks. Siiski ei tasu kõigi kollaste ja pruunikate okaspuuvarjundite puhul sattuda paanikasse, sest mitmed okaspuuliigid omandavadki talvel kollakas-pruunikas-pronksja jume.