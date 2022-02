LUGEJA KÜSIB: Kuidas puhastada termostassi või termost halvast lõhnast? 

Foto: Helin Loik-Tomson

Väga mõnus on hommikul tööle minnes kodust kaasa haarata termostass kuuma joogiga. Kui sul on sama komme, oled kindlasti täheldanud, et termos või termostass kipub endasse salvestama lõhnad. Kuid pole ju eriti meeldiv juua näiteks kohvilõhnaga teed!