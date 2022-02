TÜLID NAABRIGA: lõhutakse uksi-aknaid, korraldatakse põlenguid. Keda ähvardab sundvõõrandamine? 

„Elan heas asukohas pealinna kortermaja kolmandal korrusel. Kõik muu on hästi, aga muret teeb üks naaberkorter alumisel korrusel. Nimelt elavad seal inimesed, kes korraldavad pidevalt pidusid. Ükski nädalavahetus ei möödu vaikuses. Päevasel ajal kostub minu korterisse nende juurest trampimine, jutuvadin ja vahel lausa karjumine. Varem see mind ei häirinud, aga nüüd töötan juba pikemat aega kodukontoris. Mõned naabrid on murest nendega rääkinud, aga mingit lahendust pole tulnud. Olukord on väga väsitav. Mida selliste naabritega peale hakata?“