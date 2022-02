MIS ON LINNUKESEL MURET? Hakkasid aias linde toitma? Siis jätka! 

Maha sadanud paks lumi on muutnud loodusliku toidu raskesti kättesaadavaks, seepärast ei tohiks need, kes hakkasid talve hakul linde toitma, neid nüüd hätta jätta. Rasvapall või pekitükk võiks olla pidevalt saadaval, et lindudel oleks midagi võtta ka siis, kui seemned on toidumajast otsas.