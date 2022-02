SUPERTOIT KODUAKNALT: kasvata ruttu endale toiduhitt, mis pungil kuldaväärt aineid 

Mikrovõrsed (ingl microgreens) on kogu maailmas üks suurimaid toiduhitte. Nende populaarsuse põhjuseks on kasvatamise lihtsus, mis ei eelda praktiliselt mingeid eelnevaid aiandusteadmisi. Kes aga korra on proovinud, see enam nii lihtsalt ei loobu, sest lisaks nunnule välimusele on nad ka ülimalt maitsvad ja mahlakad, meeldides isegi paadunud lihasööjatele, kes muidu „silo“ söömast keelduvad.