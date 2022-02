NII VÕID PÄÄSTA ENNAST! Algaja seitse sammu puu langetamisel 

VALMISTU. Kettsaega puid langetades on võtmeelemendiks ettevalmistus. Kui mõtled töö käigu samm-sammult läbi ja paned valmis vajalikud metsatööriistad, tagad ohutuse ja lihtsustad ka langetusjärgseid töid. Tee kindlaks, kas tööpiirkonnas on suuri takistusi, näiteks elektriliinid, teed või hooned. Paigalda hoiatussildid, kui on teada, et tööpiirkonda läbib tee või seal liigub iga päev palju inimesi.