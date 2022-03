SUUR TEST: Mille järgi valida õrnpesukotti? Kuidas see kaitseb jalanõusid või rinnahoidjat? 

Eelkõige on pesukott mõeldud rinnahoidja ja sukkpükste, aga ka muude õrna kohtlemist vajavate riideesemete kaitseks. Aga nagu näha ka siinsest testist, saab koti välja valida ka sihtotstarbe järgi. Jalatseid või näiteks põrandapesumoppi muudest eraldades ei kaitse te ainult neid, vaid säästate ka pesumasina trumlit löökide ja kulumise eest. Kotti tasub eraldada ka klambrite ja teravate lukkudega esemed, et need ei kahjustaks ülejäänud pesu. Sinna võib pista ka sokid, mis kipuvad muidu ülejäänud pesu sisse ära kaduma.