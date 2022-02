Samm-sammult õpetus: kõik-ühes-halukott 

Halukott hoiab toas korda. Foto: Laura Karro

Halukotil on puukorvi ees päris mitu eelist. See hoiab toa puhtamana, sest erinevalt puukorvist ei pudise midagi kotist põrandale. Kui teed koti interjööriga sobivast kangast, on kott kui sisustuselement. Väike, samas oluline koti boonus on pesa tikutoosile.