VEEBRUARI AIAMÄRKSÕNAD: aiatööd kuufaaside järgi, toataimed duši all, õuepiknik 24. veebruaril ja hüatsindipesa 

Taime duši alla viies saad teda nii kasta kui ka tema lehtedelt tolmu eemaldada. See on tähtis, sest lehtedele kogunev tolm segab taimede fotosünteesi.

24. veebruar on pidupäev kogu Eestile. Enne õhtusöögiks lauda istumist tee lõuna pikniku vormis õues, näiteks mõnel matkarajal või miks mitte enda aias või terrassil. Elementaarne on hoolitseda selle eest, et külm ei hakkaks, aga on veel asju, mida silmas pidada, et õuepiknik õnnestuks.