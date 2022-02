Pärjameister Rael Ojasoo: „Ütlen sõpradele ikka, et kui neil on vaja aias mõni puu maha võtta, siis oodaku sellega pärjahooajani!“

Pärg ka Eesti sünnipäevaks: „Skandinaavias kasutatakse kodudes, jõulukuusel ja muude tähtpäevade puhul palju oma lipuvärve, väikeseid lippe või lipukette. Meiegi võiks oma sinimustvalgega natuke julgemad olla,“ arvab Rael. Ta ise läheneb asjale üsna lihtsalt: „Minul lõppeb jõulupärgade hooaeg alati Eesti sünnipäevaga. Seon juba olemasolevatele pärgadele lipuvärvides paelad peale, ja ongi asi kohe pidulikum.“ Foto: Ann Buht

Pärgade tegemine tundub kõrvaltvaatajale lihtne, aga kes seda proovinud on, teab, et see nõuab oskusi. Rael on juba lapsepõlvest saati katsetanud erinevate pärjamaterjalidega ja selgeks saanud aina paremaid võtteid, nii et koostegemise rõõmust õpetab ta oma oskusi teistelegi.