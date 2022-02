VÄLJAKUTSE: Sõbralikud suhted naabritega: kas unistus saab täituda või näed seda edaspidigi vaid unes?  

Kolu külaseltsi esimene ühine üritus - jalgrattamatk Kolu külas. Foto: erakogu

Kas tead, kuidas tekivad head naabersuhted ja mida tuleb teha, et need säiliksid? Neli peret räägivad enda kogemustest. Häid mõtteid on kõrva taha panemiseks küllaga.