PÕHJALIK ARUTLEU | Mida ette võtta, kui naabri koera haukumine ei lase elada?  

„Olen korteriomanik äärelinnast ja mul on pisike koerake Timmu, kes üksi koju jäädes haugub vahel lakkamatult lausa kaheksa tundi järjest. Nii vähemalt väidab minu alumine naaber, kes ei ole selle olukorraga rahul. Olen nõutu, sest naabriga on suhted sassis, aga ma ei saa ju koera ära anda – ta on pereliige. Kodus tööd teha pole mul võimalik, koera kaasa võtta samuti mitte. Mida ette võtta?“