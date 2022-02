NAISTELEHE NÄDALA SOOVITUS: 8 nippi lillede edukaks säilitamiseks 

Kasuta alati puhtaid anumaid ja puhast vett. See vähendab bakterite kasvu.

Kui lill on olnud enam kui 30 minutit veeta, lõika enne vettepanekut varreots ära. Pärast seda aseta lill vette.

Lillevarre lõikamisel ära kasuta kunagi kääre, see pigistab varres olevad veesooned kinni ja nii ei saa õis piisavalt vett. Terav nuga on kõige asjakohasem lõikevahend.

Lille vaasi pannes jälgi, et lehed ei ulatuks vette.

Vajadusel kasuta lillepoodides müüdavaid lõikelillede säilitusaineid. Need pikendavad lillede eluiga.

Ära jäta lilli autosse või kohta, kus on liiga kuum või külm. Kui ees on pikem reis lilledega, palu lillepoes pakkida need vastavalt aastaajale sobivasse pakendisse.