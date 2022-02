EESTI ASI: taaskasutus teeb rõõmsaks, JOIK kutsub küünlaklaase tagasi 

„Teame, et paljudele meie värvilised klaasid meeldivad ja need leiavad pärast küünla põletamist kasutust ka kodudes. Aga meil oleks suur rõõm need ise taaskasutusse võtta ja neisse uued küünlad valada,“ räägib JOIKi asutaja Eva-Maria Õunapuu.