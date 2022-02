LUGEJA KÜSIB: Mis vahe on sisearhitektil ja sisekujundajal? 

«Kõige lihtsamalt öeldes on sisearhitekt tehniliste oskustega spetsialist, kes tunneb konstruktsioone, loob ruumi- ja valguslahendusi. Ta paneb ruumi kliendi jaoks maksimaalselt tööle ja tal on sealjuures ka kujunduslikud oskused. Sisekujundaja loob sellest hästi läbi mõeldud ruumist toonide, materjalide ja sisustuselementide abil kliendi olemusega sobiva kujunduse ja meeleolu. Nii mõnigi sisearhitekt on ühtlasi ka sisekujundaja.