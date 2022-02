MIKS KAMEELIA PUNGI LOOBIB? Aednik Taisi Oss annab nõu, kuidas nõudlikku taime päästa 

KAMEELIALE APPI: „Kui taim on läbikuivanud kasvõi korraks, võib see paraku alles hiljem see välja lüüa. Kuna antud potid on äärmiselt väikesed ja juurestikku potis palju, on läbikuivamine väga kiire tulema,“ sõnab Tartu Rahvaülikooli aianduskoolitaja Taisi Oss.