Käsitöö toimetuse tervitussõnad: "Anname teatepulga üle!" 

Tunnen uhkust, et andsime välja mitu erifookusega numbrit: rahvarõiva-eri, kodu-eri, laste-eri, koolinoorte tööde eri ja veel teisigi. Just koolinoorte number, mille raames tegime koostööd käsitööõpetajate ja noorte käsitöö-õpilastega, tõestas, et Eesti käsitöö tulevik on kindlates kätes. Meie noored on käsitöö-usku!