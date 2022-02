MOODSAD LÕNGAD | Vali kevadootuseks põnev mütsilõng  

Nako lõng Pure Wool

See on 100% täisvillane lõng igapäevaste kudumite jaoks. Lõng on ühtlase keeruga, seega tulemus jääb sile. Sellest on hea valmistada nii mütse ja salle kui ka kindaid. Samas võib julgelt ette võtta ka suuremate villaste esemete valmistamise. Lõng on müügil praktilistes 100grammistes tokkides ja