SENSUAALNE SÕBRAPÄEV | Seksuaalnõustaja Christine Kraas: mõtle järele, milline ahvatlus sa saaksid olla 

Christine Kraas kinnitab, et oluline on teadvustada oma vajadusi ja nende teostamise viise. Me tuleme oma kasvukeskkonnast, uskumustest, väärtustest. Esmalt võiks mõelda, mis kütkestas, kui teineteist leiti ja kuidas pani see ennast käituma, mida andma või vastu võtma. Välja ütlemata ja juhendamata, mida oma illusioonides ootad, ei saa ju need täituda.