SAAME TUTTAVAKS! Tõstamaa käsitöölised hoiavad oma kogukonda ja pärandkultuuri 

Tõstamaa on Pärnumaa pärl, kus kohalikud hindavad kõrgelt oma pärandkultuuri ja tegelevad õhinal käsitööga. „Kõik me käsitööringid ja kursused, pood ja programmid on nagu üks tore mäng, milles saavad kõik vabatahtlikult kaasa teha,“ hõiskab Tõstamaa käsitöökogukonna eestvedaja Anu Randmaa.