MUSTREID MUJALT | Pridonskaya kitse vill ja kudumid 

Lugu on kirja pandud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilase Natalia Kaptyugi bakalaureusetöö „Kangastelgedel kootud Pridonskaya kitsevillast tekstiilide kvaliteedi võrdlus“ põhjal. Töö juhendaja on Tiia Artla.

Käsitsi kitsevillast valmistatud tooted on jõudnud tänapäeva sisuliselt ajas muutumatutena. Nii nagu enam kui 200 aastat tagasi, võib ka praegu Venemaal iga Voroneži kandi tüdruk või naine õlgadele laotada varrastel kootud kitsevillast rätiku või salli. Kitsevilla kasutus rahvatraditsioonis on seal tuntud eelkõige käsitsi kedratud lõngadest ja käsitööna kootud lihtsate silmuskoeliste suurrättidena. Selline ese on ainulaadne kõiges: alustades materjalist ja käsitöö pärimusest ning lõpetades rätikute kandmise traditsioonidega. Erinevate loomade villakiu omadused olenevad sellest, millisesse liiki nad kuuluvad, kus elavad ja kuidas toituvad. Enamik villaloomadest elavad küllaltki ekstreemsetes oludes, näiteks mägistes piirkondades, ja selleks, et ellu jääda, on neil kaitsev ja isoleeriv kahekihiline villak. Ekstreemsetes tingimustes elavatelt kitsedelt saadakse nn luksuskiudu, sest nende villad on eriliselt pehmed ja kiud peened. Kõige peenemaks looduslikuks villaks peetakse Uurali kitsede villa, mis on omadustelt väga pehme ja tugev kiud.