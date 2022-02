Lemmikloom SURMASÜSTIST PÄÄSTETUD. Ka kurjaks ja ärevaks kasvanud koerast võib saada maailma toredaim sõber Sirje Presnal , täna 12:34 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Keerulise iseloomuga koerte treenimisel on hästi oluline stabiilsus ja see, et ise hirmul ei oleks. Kuna Kristi juures on olnud hoiul palju probleemseid koeri, teab ta kogemusest, mis töötab ja mis mitte. „On mõned põhivõtted, mis toimivad kõigi puhul,“ sõnab ta. „Aga sealt edasi sõltub kõik koera isiksusest. Ja iga koera puhul tähendab see õppimist ja katsetamist.“ Diezeliga Kristi veel sealmaal ei ole, et temaga täiesti hirmuvabalt koos olla. Foto: Aldo Luud