AIANDUSHOOAEG TERENDAB: kuidas testida idanevust? Kas tead, kaua seemned säilivad? 

KES KUIDAS: Mida kiiremini ja ühtlasemalt seemned tärkavad, seda suurem on nende elujõud. Ebaühtlane tärkamisaeg annab märku, et külvata tuleks tavalisest tihedamalt.

Uus aiandushooaeg terendab ukse ees, kuid kindlasti on paljudel seemnevaru veel eelmistest aastatest. Loota, et algavaks hooajaks on sellega mure lahendatud, ei maksa, sest paljude seemnete idanemisvõime ei püsi kuigi pikalt. Vältimaks ebameeldivaid üllatusi, on mõistlik testida seisma jäänud seemnete idanevust.