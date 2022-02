KEVADPÄIKE ANNAB JÕUDU KORISTAMISEKS: 5 soovitust tolmust vabanemisest 

Ära kasuta tolmuharja. Tolmuhari ei eemalda tolmu, vaid keerutab selle õhku, et see saaks veidi aja pärast uuesti pindadele koguneda. Selle asemel kasuta mikrofiiberlappi.

Kapipealsed, lambid, ventilaatorid – ehkki need on silma eest varjul, koguvad need kõvasti tolmu. Kinnita tolmuimejale spetsiaalne otsik ja puhasta ka kõrgemal asetsevad pinnad.

Vaheta tolmuimeja filtrit. Must filter ei suuda tolmu kinni hoida ning see paiskub taas õhku. On oluline vahetada või puhastada filtreid just nii sagedasti, nagu tolmuimeja tootja seda on soovitanud.