LUGEJA KÜSIB: rohke lumi katab kevadõite peenraid. Kas kaevan lilled välja?  

„Loomulikult mitte kraapida, mille jaoks?“ imestab küsimuse peale Palusalu aiad aiakujundaja Maria Palusalu. Ta väidab, et kuna lumekate on sulanud ja külmunud läbisegi, siis näiteks meetri paksust kihti peab ilmselt pealt raiuma hakkama. Ta lisab, et lund peenralt eemaldades võib vigastada taimi. „Mina jätaks lumekihi puutumata. Päikese käes hakkavad taimed varem õitsema ja varjus hiljem. See on ju hea, jätkub pikemaks,“ ei soovita Maria Palusalu aias lund ümber tõsta.