NUNNU KÕIGESÖÖJA? Pesukaru lööks meie ökosüsteemi sassi 

Uudis Tartumaal Kambjas fotole püütud pesukarust vallandas hiljuti sotsiaalmeedias mõttevahetuse, mille käigus paljud leidsid, et see ülinunnu loom võiks olla meie metsades teretulnud. Keskkonnaamet seevastu tuletab meelde, et pesukarude Eestisse toomine ja siin nende ostmine-müümine on keelatud. Pidada tohib vaid juba lemmikloomana olemasolevaid – seda nende elu lõpuni.