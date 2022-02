RELIIKVIAD RIIDEKAPIS | Kuidas hooldada, värskendada ja parandada ammuste aegade tekstiile? 

Vanade etnograafiliste tekstiilide uurija ja elluärataja Ulve Kangro hing heliseb, kui tema õpilased on tööõpetustundi kaasa võtnud esiemade kätetööna valminud sütitavate sõnumitega linaseid köögirätikuid. „See on tore ja südantsoojendav, andes kinnitust, et vanu esemeid on säilinud palju.“