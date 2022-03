Marokos on tänavu varajane kevad – viljapuud on seal tavapärasest tervelt kuu aega varem õide puhkenud. „Eestis pole veel kevade hõngu õhuski,“ märkis uudist kommenteerinud toimetaja. Vale puha! Tööga hõivatud inimestel pole ilmselt argipäeviti lihtsalt mahti muutusi märgata. Võtke nädalavahetusel aega, eriti kui peaksid olema plusskraadid ja natuke päikest, ning astuge keskpäeva paiku aeda. Mõnus sulalume hõng koos lindude lustliku sädinaga ei jäta kahtlustki – kevad on lähedal!