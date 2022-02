Palju õnne, Eesti! Mamukel Gorelašvili: „Grusiinidele ja eestlastele meeldib väga süüa. Aga šašlõkki süüakse siin rohkem kui Gruusias.“ 

Pere ja elu hoiab Eestis: „Kui ma kuskile kauaks reisile lähen, igatsen väga Tallinna vanalinna järele – mulle meeldib seal jalutada. Eestis on ka mu oma väike pere – naine ja 5-aastane tütar Eva-Maria. Eesti loodus on väga ilus, aga ainus probleem on, et siin pole mägesid,“ naerab Mamukeli.