Palju õnne, Eesti! Zalina Dabla „Minu missioonitunde nii roma kultuuri kui Eesti riigi vastu kasvatasid mu vanemad.“ 

„Oma lapsepõlves kohtasin ma erinevaid inimesi, nii häid kui ka teistsuguseid. Väljanägemise, keeleoskuse ja kommete pärast oli alati tunne, et olen teistsugune. Isegi siis, kui püüdsin olla nagu kõik teised lapsed, ei tulnud see nii hästi välja,“ lausub Zalina. Tänaseks tunneb ta aga, et paljud muutused nii roma kogukonnas kui ka Eesti ühiskonnas üldisemalt on kasvatanud tolerantsust ja teadmist teistest rahvakildudest, mis on aidanud integreeruda vähemusrahvastel ühiskonda. „Samuti on mänginud sel teekonnal suurt rolli minu vanemad, kes hoidsid peres roma traditsioone, ent samal ajal püüdsid sulanduda Eesti ühiskonda – toetasid haridusteed ja võtsid aktiivselt osa siinsest elust. Vanemad on õpetanud mind mitte häbenema oma päritolu, vaid leidma selles midagi head, tugevat ja rikkalikku, olles selle üle uhke. Samal ajal on nad pidanud Eestit oma kodumaaks ja tundnud end osana siinsest ühiskonnast.“