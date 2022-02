„LOOMAARST TASKUS“ | Hallivatimees, metsahall, metsapeni, laanepeni... Kes ta on?  

„Hunt on meie looduse pärisosa ja ta ei jäta ühtegi inimest külmaks,“ kommenteerib folklorist Marju Kõivupuu. „Ta on meie rahvapärimuse populaarseimaid loomi, tema kohta on rahvasuust kirja pandud üle 500 nime ja arvukalt rahvajutte. Hunt sümbolliigina aitab kaasa loodusmaastike väärtustamisele, kuna susi on tervikliku ökosüsteemi üks indikaatorliike.“