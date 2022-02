SÕDA UKRAINAS KISUB VANAD HAAVAD LAHTI: 79aastane Reet mäletab, et ronis põgenikuna koopasse varju  

„Mäletan, et ronisime kuhugi koopasse ja ma väga kartsin,“ tulevad valusad hetked Reedale meelde. „Mul on see pilt silmade ees praeguseni veel. Ema vist sai killuga pihta ja ta oli nägu verine. Vend Toivo, sündinud 1944 aprillis, oli tal süles.“ Hiljem sai Reet teada, et nad varjusid siiski keldris. Lapse silmadele tundus kõik kole ja võõras lihtsalt.