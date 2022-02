LEMMIKLOOM | Kas uskuda või mitte? Koera ja omaniku telepaatia on võimalik!  

Kuidas teab koer, et omanik jõuab peagi töölt koju? Enamasti arvatakse, et koer ootab peremeest õhtul aknal või ukse juures lihtsalt seepärast, et kuuleb auto- või välisukse pauku või samme trepil. Siiski on tehtud ka uuringuid, mis tõestavad, et koerad kuidagi tajuvad seda, et omanik on kodu poole teel, ehkki ta pole veel maja läheduseski, kirjutab iHeartDogs.