LOOMAARST JANNE ORRO: sõbrad, Ukraina on hädas, sealhulgas ka loomad

Helistasin just Kiievi varjupaiga juhile ja rääkisin temaga võimalustest. Toitu sinna viia ei saa, aga pangaülekandeid saab veel teha. Avasin just Swedbangas eraldi konto, kuhu saab kanda toetuse Ukraina varjupaigaloomadele. Luban, et viimanegi kui sent jõuab Ukrainasse.