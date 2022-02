LOOMAARST JANNE ORRO: sõbrad, Ukraina on hädas, sealhulgas loomad

28.02 andis Janne Orro Õhtulehele teada, et toetamine on olnud väga aktiivne.

„Raha on hetkeks kogunenud 7800 eurot. Tegin täna kahele eri varjupaigale ülekanded. Nende taga on Tatiana Vozna ja Natasha Mazur. Pangaülekanded ikka toimivad loodetavasti ja inimestega saab suhelda nii telefoni teel kui ka sotsiaalmeedia vahendusel.“

Helistasin just Kiievi varjupaiga juhile ja rääkisin temaga võimalustest. Toitu sinna viia ei saa, aga pangaülekandeid saab veel teha. Avasin just Swedbankis eraldi konto, kuhu saab kanda toetuse Ukraina varjupaigaloomadele. Luban, et viimanegi kui sent jõuab Ukrainasse.