Nuustikud taimekastist ehk kuidas kasvatada luffat? 

Majaseina najal kõrgusse: Alguses sidus Anette kõrvitsaid, kuid hiljem, tugevamana, leidsid taimed ise palkmaja seinalt kohad, kuhu külge end toe saamiseks haakisid. Foto: Erakogu

Välimuse põhjal võiks eeldada, et nuustikutena kasutatavad käsnad kasvavad mõne mere põhjas, kust need üles nopitakse. Vale puha! Tegu on hoopis kõrvitsaga, ja selle kasvatamine on täiesti võimalik ka kodumullas.