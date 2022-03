FOTOLUGU | Kodutäis kinnisideid Supilinnas, kus värviarmastus on pigem ajaga eskaleerunud 

Võiks ju arvata, et sellise rõõmsavärvilise kodu omanikud on terve elu olnud ümbritsetud sarnastest toonidest, materjalidest ja stiilist, kuid tuleb välja, et see pole teps mitte nii – nende maitse-eelistus on kasvanud koos oma koduga. Kui pere 2018. aastal omale suuremat kodu otsis, oli neil kolm valikukriteeriumi: saun, neli tuba ja võimalus ise teha. Et kellegi teise tehtut ei peaks lammutama ja muutma hakkama, maandusid nad Supilinna uusarendusse. Boonusena oli uus kodu poja Ferenci (10) kooli lähedal.